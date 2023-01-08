هكذا تصرف "الدون" مع معجباته في السعودية.. ظهور جديد لرونالدو في مطعم ياباني شهير! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تواجده في مطعم ياباني مشهور بالرياض.

وأظهر الفيديو لحظة دخول رونالدو إلى المطعم بينما تفاجأ بفتاة تطلب التقاط سيلفي معه، فتوقف للحظات وسمح لها بالتقاط الصورة.

وفي وقت سابق، شارك نجم نادي النصر السعودي، في فعالية ليالي الدرعية المقامة ضمن موسم الرياض. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وصول "الدون" إلى الدرعية، حيث كان وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي في استقباله.كما يظهر في فيديو آخر وهو على طاولة العشاء برفقة الوزير السعودي، في مطعم لبناني شهير. (روسيا اليوم)