16
o
بيروت
15
o
طرابلس
6
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
من هو الرجل الذي يقف خلف رونالدو؟
Lebanon 24
08-01-2023
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى السعودية لإكمال انتقاله إلى النصر، لم يكن من المفاجئ رؤية ريكاردو ريغوف بجانب الأسطورة البرتغالي.
ولا ينفصل ريكاردو ريغوف عن رونالدو منذ لقائهما الأول في 2003، عندما كان يتواجد النجم البرتغالي في صفوف سبورتينغ لشبونة حينها.
Advertisement
وشكل البالغ من العمر 43 عاما حضورا حيويا في حياة النجم البرتغالي، كصديق له ومدير شخصي أيضا.
والتقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور للصديق المعروف باسم "ريكي"، سواء عندما حصل رونالدو على الكرة الذهبية، مرورا بالعطلات، وحتى عندما ينضم إلى قائمة المنتخب البرتغالي. (العربية)
رياضة
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)
Lebanon 24
ماذا قالت رولا شامية عن وديع جورج وسوف (فيديو)
13:02 | 2023-01-07
07/01/2023 01:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
Lebanon 24
قريباً.. إليكم ما ستفعلهُ المصارف بشأن أوراق الليرة
14:20 | 2023-01-07
07/01/2023 02:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبَ بشار الأسد بشأن جنازة وديع جورج وسّوف في سوريا؟
Lebanon 24
ماذا طلبَ بشار الأسد بشأن جنازة وديع جورج وسّوف في سوريا؟
05:10 | 2023-01-08
08/01/2023 05:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"راح وديع".. فيديو يُبكي الحجر لجورج وسوف مع زوجته!
Lebanon 24
"راح وديع".. فيديو يُبكي الحجر لجورج وسوف مع زوجته!
13:35 | 2023-01-07
07/01/2023 01:35:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالليرة.. هكذا ستُصبح رواتبكم بعد تطبيق الموازنة (فيديو)
Lebanon 24
بالليرة.. هكذا ستُصبح رواتبكم بعد تطبيق الموازنة (فيديو)
15:05 | 2023-01-07
07/01/2023 03:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:22 | 2023-01-08
الدّوري اللبناني لكرة القدم.. مباراة "النجمة" و "العهد" تنتهي بالتّعادل السّلبي
11:00 | 2023-01-08
دانيلو يمنح يوفنتوس فوزه الثامن على التوالي
08:00 | 2023-01-08
هكذا تصرف "الدون" مع معجباته في السعودية.. ظهور جديد لرونالدو في مطعم ياباني شهير! (فيديو)
05:56 | 2023-01-08
أحدهما توفي والده أثناء المباراة.. المأساة والحزن يضربان لاعبي كرة قدم
05:00 | 2023-01-08
ليفربول يخوض الإعادة بعد تعادله مع ولفرهامبتون
02:00 | 2023-01-08
الكشف عن أول مشاركة لرونالدو مع "النصر السعودي"
فيديو
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
08/01/2023 19:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما لم تقله ليلة رأس السنة.. ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مسلحون في شوارع بيروت وماذا سيحصل في المطار؟ (فيديو)
03:00 | 2023-01-04
08/01/2023 19:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
Lebanon 24
الجميّل: "التيار" افتعل السجال حول سلفة الكهرباء والحكومة ستجتمع عند الحاجة
04:32 | 2023-01-03
08/01/2023 19:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact