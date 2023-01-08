من هو الرجل الذي يقف خلف رونالدو؟

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عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى السعودية لإكمال انتقاله إلى النصر، لم يكن من المفاجئ رؤية ريكاردو ريغوف بجانب الأسطورة البرتغالي.ولا ينفصل ريكاردو ريغوف عن رونالدو منذ لقائهما الأول في 2003، عندما كان يتواجد النجم البرتغالي في صفوف سبورتينغ لشبونة حينها.وشكل البالغ من العمر 43 عاما حضورا حيويا في حياة النجم البرتغالي، كصديق له ومدير شخصي أيضا.والتقطت عدسات الكاميرات العديد من الصور للصديق المعروف باسم "ريكي"، سواء عندما حصل رونالدو على الكرة الذهبية، مرورا بالعطلات، وحتى عندما ينضم إلى قائمة المنتخب البرتغالي. (العربية)