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رياضة
من أجل رونالدو.. النصر يستغني عن أحد مهاجمي الفريق
Lebanon 24
08-01-2023
|
14:00
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ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن إدارة النصر السعودي استغنت عن خدمات مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر، وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق رسميا.
وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية: "أن إدارة نادي النصر استغنت عن أحد محترفي الفريق الأجانب وهو فينسنت أبوبكر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "العالمي".
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وأضافت الرياضية، أنه تمت مخالصة فينسنت أبوبكر أمس الجمعة قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي.
وأضافت الصحيفة أن أولى مباريات رونالدو مع النصر، ستكون المواجهة المقررة أمام الاتفاق يوم الأحد 22 كانون الثاني الجاري، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة بعد المقبلة من الدوري. (روسيا اليوم)
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