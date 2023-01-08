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رياضة

الدّوري اللبناني لكرة القدم.. مباراة "النجمة" و "العهد" تنتهي بالتّعادل السّلبي

Lebanon 24
08-01-2023 | 11:22
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انتهت مباراة العهد حامل اللقب الموسم الماضي والنجمة بالتعادل السلبي 0 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الاولى ذهابا من مجموعة الصدارة للدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.
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مجموعة الهبوط

وفي المرحلة الاولى ذهابا من مجموعة الهبوط، فاز الاخاء الاهلي عاليه على ضيفه السلام زغرتا على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون 2 - 1، والتضامن صور على ضيفه الحكمة بيروت 2 - 0 على ملعب صور البلدي، وطرابلس الرياضي على مضيفه الصفاء 2 - 1 على ملعب الصفاء في وطى المصيطبة.

 
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