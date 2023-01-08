الدّوري اللبناني لكرة القدم.. مباراة "النجمة" و "العهد" تنتهي بالتّعادل السّلبي

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وفي المرحلة الاولى ذهابا من مجموعة الهبوط، فاز الاخاء الاهلي عاليه على ضيفه السلام زغرتا على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون 2 - 1، والتضامن صور على ضيفه الحكمة بيروت 2 - 0 على ملعب صور البلدي، وطرابلس الرياضي على مضيفه الصفاء 2 - 1 على ملعب الصفاء في وطى المصيطبة.