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رياضة

من هو أفضل مدرب في العالم؟

Lebanon 24
08-01-2023 | 23:00
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أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاءات لكرة القدم، عن اختيار المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، كأفضل مدرب للمنتخبات لعام 2022، بعد أن قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم "قطر 2022".

وحصل سكالوني على 240 نقطة، متقدما بفارق كبير على وصيفه المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، صاحب المركز الثاني مع "الديوك" في مونديال قطر 2022، والذي حصل على 45 نقطة.
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بينما احتل المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، المركز الثالث في ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال سنة 2022، برصيد 30 نقطة، بعد قيادته "أسود الأطلس" إلى تحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022.
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