ردة فعل غاضبة بعد استغناء النصر عنه.. أبو بكر يكشف عن موقفه من رونالدو

كشفت تقارير صحفية، رد فعل الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد استغناء نادي النصر عن خدماته وتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو بدلا منه في كشوفات الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

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وقال فينسنت أبو بكر، في أول ردة فعل غاضبة بعد استغناء نادي النصر عن خدماته: "لطالما اعتقدت أن ميسي أفضل من رونالدو، لكن بعد أن تدربت مع رونالدو اكتشفت أنني على صواب"، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن "إن تي في سبور"، التي أوضحت أن الكاميروني أبو بكر البالغ من العمر 30 عامًا لم يترك أي شك في أنه لا يكن أي حب لمهاجم ريال مدريد السابق.وكان أبو بكر هو اللاعب الذي ضحى به النصر لفتح خانة لتسجيل كريستيانو رونالدو، الذي غاب نادي النصر يوم الجمعة الماضي في مباراته أمام ضيفه الطائي (2-0) يوم الحد الماضي، بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وينتظر الظهور الرسمي لـ"صاروخ ماديرا" لأول مرة بقميص "العالمي" يوم الأحد المقبل.وقالت الصحيفة إن أبو بكر ليس الوحيد الذي يبدو أنه يدعم ميسي ويفضله على حساب رونالدو، وأضافت: "من المؤكد أن بعض تصريحات المدير الفني لفريق النصر الفرنسي رودي غارسيا لم تتفق بشكل جيد مع البرتغالي، عندما قال: "حاولت إحضار ميسي من الدوحة" في المؤتمر الصحفي قبل وقت قصير من وصول كريستيانو إلى الأراضي العربية، وإن كانت مزحة بسيطة من المدرب، لكنه لم يخف إعجابه بليونيل ميسي.وأضافت الصحيفة الإسبانية، نقلا عن الصحفي بن جاكوبس، إن أبو بكر لم يفسخ عقده مع النصر بعد، لكن الأمور تسير في هذا الاتجاه، حيث تتواصل المحادثات لإيجاد أفضل حل بين الطرفين.وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد كشفت سابقا أن إدارة نادي النصر توصلت إلى اتفاق مع فينسنت أبو بكر، على رحيله من النادي بنظام الإعارة لأحد الأندية الأوروبية، حيث كشف المصدر أن المهاجم الكاميروني يملك عرضين، الأول من مانشستر يونايتد والآخر من نادي فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر أبو بكر إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في استقطابه، وتبقى فقط مخاطبة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإسقاط اسم اللاعب الكاميروني، وتسجيل الوافد الجديد كريستيانو رونالدو في كشوفات النادي بعد وصول بطاقته الدولية.