ميسي ورونالدو وجها لوجه في الرياض.. وطلب كبير على تذاكر المباراة

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كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، مساء الأحد، عن تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض يوم 19 كانون الثاني الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بين فريق يضم نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جرمان.وبعد فترة من طرح التذاكر، كشف آل الشيخ عن رقم غير متوقع يتعلق بأعداد الجماهير المتواجدة في قائمة الانتظار لحجز تذاكر المباراة.وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مليون ونص طلب لتذاكر المباراة".وبحسب بعض الصفحات الجماهيرية لفريقي الهلال والنصر على "تويتر"، فإن الأعداد تجاوزت بالفعل حاجز المليون ونصف وأنه تم بيع جميع تذاكر هذا اللقاء المرتقب.وعلق آل الشيخ قائلا خلال تصريحات تليفزيونية: "بالفعل عدد الطلبات على التذاكر تجاوز أكثر من مليوني طلب، وهو رقم قياسي تاريخي في كرة القدم لا أعتقد أنه حدث من قبل".وأضاف: "اضطررنا لوقف الطلبات على الموقع، لأنه كان يصلنا أكثر من 15 ألف طلب خلال الثانية الواحدة، وهو ما يوضح قيمة هذه المباراة".