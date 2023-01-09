فريق درجة رابعة يطيح أستون فيلا من الكأس

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حقق فريق "ستيفنيدج"، مفاجأة مدوية وأطاح أستون فيلا من كأس الاتحاد الإنكليزي، الأحد.ستيفنيدج المنتمي لدوري الدرجة الرابعة تغلب 2-1 على أستون فيلا المنافس بالدوري الممتاز، ليلحق بالدور الرابع (دور الـ32).إلا أن مفاجأة الانتصار لم تكن الشيء الوحيد المثير في المباراة أمام أستون فيلا، بل سير المباراة أيضا، حيث سجل الفريق المغمور هدفين في الدقائق الأخيرة محولا تأخره إلى فوز.