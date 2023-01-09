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رياضة
فريق درجة رابعة يطيح أستون فيلا من الكأس
Lebanon 24
09-01-2023
|
08:00
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حقق فريق "ستيفنيدج"، مفاجأة مدوية وأطاح أستون فيلا من كأس الاتحاد الإنكليزي، الأحد.
ستيفنيدج المنتمي لدوري الدرجة الرابعة تغلب 2-1 على أستون فيلا المنافس بالدوري الممتاز، ليلحق بالدور الرابع (دور الـ32).
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إلا أن مفاجأة الانتصار لم تكن الشيء الوحيد المثير في المباراة أمام أستون فيلا، بل سير المباراة أيضا، حيث سجل الفريق المغمور هدفين في الدقائق الأخيرة محولا تأخره إلى فوز.
وتقدم أستون فيلا عبر لاعب الوسط الفرنسي مورغان سانسون في الشوط الأول، لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب بعد طرد لياندر دندونكر لعرقلته دين كامبل لاعب وسط ستيفنيدج متسببا في ركلة جزاء.
وأدرك جيمي ريد التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 88.
ثم انتزع كامبل الفوز الصادم بعد لحظات، ليحجز ستيفنيدج موعدا مع ستوك سيتي في الدور الرابع.
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