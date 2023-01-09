بأول شهر مع النصر.. اليكم مكان وتكلفة إقامة رونالدو

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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن المكان الذي سيقيم فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل مؤخرا إلى نادي النصر السعودي.وسيسكن رونالدو في فندق فخم تبلغ تكلفة الإقامة فيه 250 ألف جنيه إسترليني (303 آلاف دولار)، لحين الانتقال إلى منزل خاص به.وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو سيقيم في جناح فاخر بفندق "فور سيزونز" ببرج المملكة في العاصمة السعودية الرياض.وقالت الصحيفة البريطانية، إن الجناح الذي سيسكنه رونالدو مع عائلته يضم 17 غرفة.