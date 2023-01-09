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رياضة
قرار "مفاجىء" بشأن المصابين بكورونا في "أستراليا المفتوحة"
Lebanon 24
09-01-2023
|
11:00
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قال كريج تيلي، مدير بطولة "أستراليا المفتوحة للتنس"، الاثنين، إنه لن يتعين على المشاركين في المسابقة الخضوع لفحوص كوفيد-19، وأنه يمكن حتى للمصابين بالفيروس خوض المنافسات في ملبورن.
ويمثل بروتوكول الصحة، الذي يقول تيلي إنه يعكس ما يحدث في المجتمع الخارجي، تغييرا جذريا مقارنة بالقيود الصارمة التي أحاطت بالمسابقة في العامين الماضيين.
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وأقيمت نسخة 2021 في فقاعة طبية مع غياب المشجعين لعدة أيام بعد انتشار سريع للفيروس، بينما تعرض نوفاك دجوكوفيتش الفائز باللقب 9 مرات للترحيل من البلاد قبل نسخة العام الماضي بسبب عدم تلقيه اللقاح.
وقال تيلي للصحفيين في ملبورن بارك:"نحن نريد فقط اتباع ما يحدث في المجتمع بالوقت الحالي".
وأضاف:"لقد قطعنا خطوة بالتوصية بالابتعاد عند الشعور بالمرض، وأن فريقنا الطبي سيواصل مراقبة ذلك، إلى جانب اللاعبين بشكل فردي أيضا". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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