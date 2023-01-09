حرب انتهت في يوم.. العالم ينتفض لزيدان ضد رئيس الاتحاد

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انقسام كبير شهدته الساعات الأخيرة، حول تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تجاه الأسطورة زين الدين زيدان، والتي اعتبرها الكثيرين، مهينة بمحتواها.وكان رئيس الاتحاد الفرنسي للكرة، نويل لو غرايي، قد قال في حديث منفعل لإذاعة "مونتي كارلو"، إنه لا يكترث لأمر زيدان. وقال لو غرايه: "زيدان قد يدرب البرازيل؟ لا أكترث لمشواره التدريبي أبدا. لو اتصل بي لن أرفع السماعة".وأثارت تصريحات رئيس اتحاد الكرة الفرنسية النارية ضجة كبيرة، ودفعت أساطير اللعبة للانتفاض والرد. والبداية كانت من مبابي، الذي قال في تغريدة ليل الأحد: "زيدان هو فرنسا، وليست هذه طريقة احترام الأساطير".حتى ريال مدريد الإسباني، لم يتردد في الهجوم على رئيس الاتحاد الفرنسي، والدفاع عن نجمه السابق ومدربه الذي حصد الألقاب في الأعوام الأخيرة.وجاء بيان النادي الإثنين: "يأسف نادي ريال مدريد للتعليقات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايي، بخصوص زين الدين زيدان، أحد أكبر أساطير الرياضة في العالم"."تظهر هذه التصريحات عدم احترام أحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب من قبل مشجعي كرة القدم حول العالم ونادينا ينتظر التصحيح الفوري. زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا بقميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، يجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب"."تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضا عن قائدنا كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية الحالية، بطل دوري الأمم مع فرنسا في عام 2021 والفائز بـ 5 بطولات دوري الأبطال".وردت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "التعليقات كانت مبالغا فيها، وافتقرت بشكل مخز للاحترام، والذي يضر بنا جميعا، تجاه أسطورة كرة القدم والرياضة ككل".وأضافت: "رئيس أكبر اتحاد رياضي في فرنسا يجب ألا أن أقول ذلك. اعتذر عن هذا التعليق المتجاوز على زيدان، من فضلك".اعتذار الرئيسوبعد يوم من التصريحات المثيرة للجدل، قدم لو غرايي اعتذاره بشكل رسمي، خاضعا للضغوطات الكبيرة التي وضعت عليه.وأقرّ نويل لو غرايي، في بيان لوكالة فرانس برس الاثنين، بـ"تصريحات غير لائقة سببت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زين الدين زيدان، مقدما له "اعتذارا شخصيا".وصرّح لو غرايي في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح". (سكاي نيوز)