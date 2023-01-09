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رياضة
أفضل هدّاف ويلزي يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي!
Lebanon 24
09-01-2023
|
11:24
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أعلن الويلزي غاريث بيل، نجم لوس أنجلوس الأميركي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.
وقال بيل اليوم، على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد دراسة متأنية ومدروسة، أعلن اعتزالي الفوري من النادي وكرة القدم الدولية".
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وأضاف: "أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها. لقد منحتني حقا بعضا من أفضل اللحظات في حياتي. أعلى المستويات على مدار 17 موسما وسيكون من المستحيل تكرارها بغض النظر عما يخبئه لي الفصل التالي".
وأكد أنه "من أول لمسة لي في ساوثهامبتون إلى آخر لمسة لي مع لوس أنجلوس وكل شيء بينهما، شكلت مسيرة النادي التي أشعر بالفخر والامتنان لها، اللعب من أجل بلدي وقيادة المنتخب 111 مرة كان حقا حلما أصبح حقيقة".
وتابع: "إن إظهار امتناني لجميع أولئك الذين لعبوا دورهم في هذه الرحلة، يبدو وكأنه مستحيل، أشعر بأنني مدين لكثير من الناس للمساعدة في تغيير حياتي وتشكيل مسيرتي بطريقة لم أكن لأحلم بها عندما بدأت مسيرتي في التاسعة من عمري".
وأكمل: "إلى أنديتي السابقة، ساوثهامبتون، توتنهام، ريال مدريد وأخيرا لوس أنجلوس، وكذلك جميع المديرين والمدربين السابقين، وطاقم العمل في الغرفة الخلفية، وزملائي في الفريق، وجميع المشجعين المتفانين، وأصدقائي وعائلتي المذهلين، كان التأثير الذي تركته لا يقاس".
وختم قائلاً: "أنتقل بترقب إلى المرحلة التالية من حياتي، وقت التغيير والانتقال، فرصة لمغامرة جديدة".
ويملك بيل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع ويلز، وأفضل هداف في صفوفه.
المصدر:
روسيا اليوم
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