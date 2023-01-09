قائد "الديوك" يعلن اعتزاله اللعب دوليّاً!

أعلن حارس وقائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوغو لوريس، اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة امتدت 14 عاما فاز خلالها بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وقال لوريس (36 عاما) الذي يحمل الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية مع فرنسا برصيد 145 مباراة، في حديث لصحيفة "ليكيب": "يأتي وقت يتعين عليك فيه تسليم الشعلة لجيل جديد. لطالما قلت مرارا وتكرارا أن المنتخب الفرنسي لن يقف على لاعب بعينه".

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وتابع: "علينا جميعا التأكد من استمرار تألق المنتخب وسأبدأ بنفسي. الفريق قادر على استكمال المسيرة وهناك أيضا الحارس مايك ماينان في كامل الجاهزية".

وكان لوريس حارس نادي توتنهام الإنكليزي، حل وصيفاً مع منتخب بلاده للأرجنتين الفائزة بلقب كأس العالم "قطر 2022" على حساب "الديوك" بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة النهائية بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.