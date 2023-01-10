أول تعليق لمدرب البرتغال الجديد بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب

قدَم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مدرب المنتخب الأول الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز، في فعالية ترأسها رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز.



وسيتولى مارتينيز، تدريب المنتخب البرتغالي خلفاً للمستقيل فرناندو سانتوس، الذي استقال من منصب المدير الإداري للمنتخب البرتغالي في شهر كانون الاول الماضي، عقب خروج البرتغال من ربع نهائي مونديال قطر على يد المغرب.

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وتعامل مارتينيز بحذر عند الحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال.



وقال مارتينيز ردا على سؤال حول مصير رونالدو مع المنتخب لاسيما بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودية: "نقطة البداية ستكون مجموعة الـ26 لاعبا الذين شاركوا في كأس العالم (2022)، وكريستيانو رونالدو واحد منهم"، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته "في أرض الملعب وليس في المكتب". (روسيا اليوم)