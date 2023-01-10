Advertisement

رياضة

أول تعليق لمدرب البرتغال الجديد بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب

Lebanon 24
10-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1027320-638089291888351392.jpg
Doc-P-1027320-638089291888351392.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدَم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مدرب المنتخب الأول الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز، في فعالية ترأسها رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز.

وسيتولى مارتينيز، تدريب المنتخب البرتغالي خلفاً للمستقيل فرناندو سانتوس، الذي استقال من منصب المدير الإداري للمنتخب البرتغالي في شهر كانون الاول الماضي، عقب خروج البرتغال من ربع نهائي مونديال قطر على يد المغرب.
Advertisement
 
 
وتعامل مارتينيز بحذر عند الحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال.

وقال مارتينيز ردا على سؤال حول مصير رونالدو مع المنتخب لاسيما بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودية: "نقطة البداية ستكون مجموعة الـ26 لاعبا الذين شاركوا في كأس العالم (2022)، وكريستيانو رونالدو واحد منهم"، مؤكداً أنه سيتخذ قراراته "في أرض الملعب وليس في المكتب". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2023-01-09
16:00 | 2023-01-09
14:00 | 2023-01-09
11:24 | 2023-01-09
11:00 | 2023-01-09
08:00 | 2023-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website