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رياضة

ميسي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

Lebanon 24
10-01-2023 | 05:00
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نقلت مصادر صحفية عديدة عن شبكة "سي أن أن" الأميركية، خبراً مفاده أن الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض فكرة تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان، والذي ينتهي صيف العام الجاري.

وقالت نفس المصادر، إن إدارة نادي الهلال السعودي تراقب مستجدات ميسي مع النادي الباريسي عن كثب، وتسعى للتعاقد معه في صفقة ضخمة في حال قرر الرحيل بشكل نهائي مباشرة بعد نهاية عقده، وهو الأمر الذي يبقى واردا في ظل عدم تجديده لعقده لحد الآن.
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وبحسب التقرير، فإن إدارة الهلال مستعدة لتقديم راتب خيالي لأفضل لاعب في العالم في 7 مناسبات، يقارب الـ400 مليون يورو سنويا، ما يعني ضعف الراتب الذي يتقاضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي الذي انضم إلى صفوفه حديثا.


وتواصل إدارة سان جيرمان مساعيها لإقناع ميسي من أجل تجديد عقده لموسم إضافي على الأقل، لكن بعض المصادر أكدت بأن المفاوضات لا تسير في الطريق الصحيح، ما يرجح فرضية رحيله عن النادي الصيف المقبل حسب متابعين.

ومن المتوقع أن ينتقل ميسي رفقة ناديه الفرنسي إلى السعودية يوم 19 من الشهر الجاري من أجل مواجهة  نجوم النصر والهلال السعوديين في مباراة استعراضية، والتي ستشهد صراعا محتملا بين النجمين رونالدو وميسي على الأراضي السعودي، بعدما تقابلا مراراً على الأراضي الأوروبية. (win win)
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