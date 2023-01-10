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رياضة

بعد اعتزاله.. من هم المرشحون لخلافة لوريس في قيادة منتخب فرنسا؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 08:00
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بعد إعلان الحارس والقائد السابق هوغو لوريس رسمياً اعتزال اللعب الدولي في سن الـ36، بات السؤال عن هوية القائد الجديد لمنتخب فرنسا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة أن رافاييل فاران، كيليان مبابي، وأنطوان غريزمان، هم المرشحون الأبرز للاضطلاع بدور القيادة بعد رحيل لوريس.
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واكدت الصحيفة أنّه على المدرب ديدييه ديشان الذي تمّ تجديد عقده مؤخراً، البت في ملف القائد الجديد للمنتخب في أقرب وقت ممكن، نظراً للاستحقاقات التي تنتظره لا سيما تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 والتي ستدشنها فرنسا بمواجهتين مهمتين، ستجمعها بهولندا وجمهورية أيرلندا في 24 و27 آذار المقبل على التوالي.


وتعدّ مهمة خلافة لوريس معقدة على من سيأتي بعده عطفاً على الخبرة الكبيرة لحارس توتنهام هوتسبير الإنكليزي وشخصيته القيادية الفطرية، إضافة إلى نجاحاته العديدة والبارزة، ومنها تتويجه بلقب مونديال 2018 بروسيا، وتحقيقه لدوري الأمم الأوروبية في 2021.
 
 
ولوريس هو اللاعب الأكثر حملاً لشارة القيادة في تاريخ المنتخب الفرنسي بواقع 121 مباراة، كما يعدّ أكثر من مثّل فرنسا في التاريخ بواقع 145 مباراة، في مسيرة حافلة بدأها عام 2008. (win win)
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