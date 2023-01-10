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رياضة

موسم الكاراتيه ينطلق ببطولتي لبنان للصغار والكبار

Lebanon 24
10-01-2023 | 03:49
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يفتتح الاتحاد اللبناني للكاراتيه موسم 2023 بتنظيمه بطولة لبنان للصغار الأحد 15 كانون الثاني في قصر الرياضة في نادي مون لاسال في عين سعادة، والذي يستضيف أيضا بطولة لبنان للكبار في 22 منه، والتي تجرى برعاية السفارة اليابانية. 
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ويشرف على البطولتين الحكم الدولي اللبناني الكندي نبيل طقو، الحائز على أعلى درجة تحكيم عالمية (حكم كوميته A وقاضي كاتا A). 

كما سيحاضر طقو في دورة متخصصة للحكام ينظمها الاتحاد اللبناني في قاعة الأمن العام (مدينة كميل شمعون الرياضية) الجمعة والسبت المقبلين في 12 و14 الجاري، يتناول خلالها آخر مستجدات أنظمة الاتحاد الدولي للكاراتيهWKF المتعلّقة بقوانين الكاتا والكوميته (القتال). (الوكالة الوطنية)
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