زيدان يقترب من تدريب ريال مدريد للمرة الثالثة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ريال مدريد يسعى إلى إعادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، ليتولى تدريب "الميرنغي" عوضا عن المدربي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوني الذي يمتد عقده مع الفريق الملكي، قد لا يجري استكماله في حال خرج الفريق الملكي خالي الوفاض من بطولة الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

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وقالت الصحيفة: في حال عدم فوز ريال مدريد بأي لقب خلال الموسم الحالي، فإن إدارة العملاق المدريدي سوف تتجه للتعاقد للمرة الثالثة مع الأسطورة الفرنسية، زيدان.



ورغم رحيل زيدان عن تدريب الريال في عام 2021، الا انه رفض تولي تدريب أي فريق رغم تلقيه عرض من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.



وما يعزز آمال عودة زيدان أيضا هو تجديد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقده مع مدرب منتخب "الديوك"، ديديه ديشامب، إذ كان من المتوقع أن يخلفه زيزو في تدريب الفريق الأزرق.



وكان ريال مدريد قد أعرب عن تضامنه مع زيدان بعد أن أقر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، في بيان لوكالة فرانس برس، أمس الاثنين، بـ"تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك، زين الدين زيدان، مقدما له "اعتذارا شخصيا". (الحرة)