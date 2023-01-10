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رياضة

وكيلة الأعمال سونيا سويد تتهم رئيس الاتحاد الفرنسي بسلوك جنسي غير لائق

Lebanon 24
10-01-2023 | 14:00
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وجّهت وكيلة الأعمال سونيا سويد، اتهامات مباشرة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت متهمة إياه بسلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية، وقالت: أخبرني وجهاً لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج.
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وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير لائق من قبل غريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه.

ويُعدّ كلام سويد أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.

وكشفت تقارير أن سيدات عديدات قد استنكرن سلوك نويل لو غريت تجاههن، وهو ما أكده لـ "فرانس برس" مصدر مطلع على الأمر.

وبحسب الإذاعة، فإن مسؤول تنفيذي سابق أطلع المفتشين على الرسائل النصية ورسائل الواتساب، وهي بالتأكيد ليست غير قانونية ، لكنها تثير تساؤلات بالنظر إلى الارتباط الهرمي الذي كان قائما بينهما.

وذكرت سويد: إنه يتصل كثيرا. لدي رسائل بريد صوتي وبعض الرسائل النصية. (العربية)

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