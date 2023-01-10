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رياضة

هل يُجدّد ميسي عقده مع باريس سان جيرمان"؟

Lebanon 24
10-01-2023 | 23:00
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ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان بات قريبا من تجديد عقد لاعبه ليونيل ميسي، في ظل اهتمام متزايد من الهلال السعودي بالنجم الأرجنتيني.

وقالت الصحيفة إن العقد الجديد لميسي مع باريس سان جيرمان، بات جاهزا للتوقيع بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.
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وينتهي عقد ميسي مع باريس خلال الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الشهر الحالي، علما بأن التقارير تفيد بتجهيز الهلال لعرض ضخم من أجل ضم البرغوث. (روسيا اليوم)
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