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رياضة
أغنى لاعب كرة قدم في العالم يكشف عن أسوأ قرار اتخذه في مسيرته!
Lebanon 24
10-01-2023
|
11:15
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كشف فائق بلقيه، الذي يعد أغنى لاعب كرة قدم في العالم، أغنى حتى من كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا للنصر السعودي في صفقة قياسية، عن تفاصيل الصفقة التي ندم عليها أشد الندم.
وقال بلقيه الذي يلعب حاليا مع نادي تشونبوري التايلندي بعدما دافع عن ألوان أندية عدة في الدوري الإنجليزي على غرار ليستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماين ستاند"، إن لعبه خلال إحدى الفترات من مسيرته في صفوف ماريتيمو البرتغالي أشعره بشعور سيئ للغاية بعد تركه فريقه السابق ليستر سيتي.
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وأوضح بلقية: "بعد ليستر سيتي تلقيت عدة عروض، في ماريتيمو قالوا لي إنني سألعب، كان ذلك هو الأهم بالنسبة لي لكنه لم يحدث بأي شكل من الأشكال".
وأضاف: "بكل تأكيد أندم على اللعب هناك، أعتقد أن الأمر كان له دخل بالسياسة بشكل ما، لم أشعر بصدقهم، في النهاية تلك التجربة جعلتني أقوى".
وتقدر ثروته بحوالي 25 مليار يورو (أغلبها موروث من عائلته) وهو ابن شقيق سلطان بروناي، بينما والده أمير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. (روسيا اليوم)
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