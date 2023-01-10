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رياضة

اعتداء جنسي بملهى ليلي.. اتهام مشين لنجم سان جرمان وبرشلونة

Lebanon 24
10-01-2023 | 11:40
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فتحت محكمة إسبانية تحقيقا في مزاعم اعتداء مدافع منتخب البرازيل السابق داني ألفيش جنسيا على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة الشهر الماضي.

وقالت المحكمة العليا في مقاطعة كاتالونيا في بيان إن محكمة في برشلونة فتحت تحقيقا في "جريمة اعتداء جنسي مزعومة نتيجة شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم".
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وبينما لم يذكر البيان اسم ألفيش، أكدت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس" أن التحقيق يتعلق بلاعب برشلونة ويوفنتوس السابق.

ووقع الاعتداء الجنسي المزعوم في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 كانون الأول، بحسب تقارير إعلامية إسبانية أشارت فيها إلى أن اللاعب اتهم بوضع يديه على سروال المرأة.

وأكد ألفيش (39 عاما) أنه كان في الملهى الليلي في ذلك الوقت، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة. (لحرة) 
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