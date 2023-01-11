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رياضة

بسبب تصريحاته عن زيدان... رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي يطالب رئيسه بالاستقالة

Lebanon 24
11-01-2023 | 02:00
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دعا رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم  باتريك أنطون، رئيس الاتحاد الوطني  نويل لو غرايي إلى الاستقالة من منصبه بعد مرور يوم على اعتذار قدمه الأخير لأسطورة فرنسا زين الدين زيدان بسبب تصريحات عن مدرب ريال مدريد السابق أثارت غضب لاعبين وسياسيين وكذلك النادي الإسباني.
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وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حال مغادرة ديدييه ديشان منصبه لكن تم تمديد عقد ديشان بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين، الشهر الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان زيدان، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998 والأيقونة الوطنية، سيدرب الآن المنتخب البرازيلي، بدلا من المنتخب الفرنسي، قال لو غرايي: "أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد. وحتى لو اتصل بي لن أرد عليه".

وذكرت ليكيب أن اجتماعا للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيعقد الأربعاء.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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