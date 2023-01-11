كأس العالم للشباب لسيف المبارزة... بطل مصري يحصد "ذهبية العالم"

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أبدى اللاعب المصري محمد السيد سعادته بحصد المركز الأول في كأس العالم للشباب لسيف المبارزة التي أقيمت في إيطاليا، مؤكدا امتنانه للاستقبال الرائع الذي حظي به عقب وصوله إلى القاهرة حاملا الميدالية الذهبية.وفي بيان رسمي أشار وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي إلى أن تتويج اللاعب محمد السيد بالميدالية الذهبية إنجاز تاريخي منوها إلى أن مصر زاخرة بالمواهب الرياضية في مختلف الألعاب وإلى سعيهم الدائم لتحقيق إنجازات في جميع المحافل الرياضية.وقال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن " البطولة كانت الأقوى على الإطلاق، مباريات عديدة أمام لاعبين كبار، مستويات جميع الدول صارت متقاربة لذلك تعاملت مع كل مواجهة بتركيز تام من أجل الفوز والوصول إلى النهائي".وأضاف: "المباراة الأخيرة لها طابع خاص بالنسبة لي، لابد من الاهتمام بكافة التفاصيل الصغيرة والكبيرة، والتعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنافس، والدخول إلى اللقاء بطاقة جيدة ومحاولة إدارة جميع المواقف في الملعب بصورة جيدة للسيطرة على مجريات الأمور".