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رياضة

حارس منتخب فرنسا لوريس يعلن اعتزاله الدولي عن 36 عاماً

Lebanon 24
11-01-2023 | 08:00
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أعلن حارس مرمى المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوغو لوريس اعتزاله اللعب دوليا، لينهي مسيرته مع فريق بلاده في سن 36 عاما وبعد مونديال قطر 2022 حيث بلغ "الديوك" الدور النهائي وخسروا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.
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وقال لوريس، قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2018، والذي خسر نهائي 2022 أمام الأرجنتين: "يأتي وقت يتعين عليك فيه تسليم الشعلة لجيل جديد. لطالما قلت مرارا وتكرارا أن المنتخب الفرنسي لن يقف على لاعب بعينه. علينا جميعا التأكد من استمرار تألقه وسأبدأ بنفسي. الفريق قادر على استكمال المسيرة وهناك أيضا الحارس مايك ماينان في كامل الجاهزية".
 
وأضاف: "لدي شعور بأني قدمت كل شيء وساهمت بالكثير من الأمور خلال هذه الرحلة، لكني فضلت الخروج في القمة بعد مساعدتي فرنسا على بلوغ نهائي كأس العالم".
وخاض لوريس 145 مباراة مع منتخب بلاده، ما يجعل منه أكثر تمثيلا لـ "الزرق" على الإطلاق. 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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