مقاتل أميركي شهير يعتنق الاسلام: أنا سعيد لأنني على الطريق الصحيح (فيديو)

اعتنق المقاتل الأميركي السابق في اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، كيفن لي، الدين الإسلامي في عام 2021 ولم يكشف عن ذلك إلا مؤخرا.

وعبر المقاتل لي، الذي يتنافس حاليا في نادي "إيجل" التابع للبطل الروسي حبيب نورمحمدوف، عن سعادته بسبب تحوله إلى الدين الإسلامي خلال مقابلة نشرت في قناة شبكة "إي إس بي إن" ESPN الرياضية.

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وقال: "لقد قبلت الإسلام، لقد تحولت إلى الإسلام، وقبلت حقا مكاني في الحياة كمسلم، ولأني كنت دائما وحيدا، أدخلني الإسلام نوعا ما في أخوة (مع المسلمين)".



وأضاف لي: "أتحدث مع المزيد من المسلمين كل يوم، وأشعر بشكل جيد بسبب تشكيل المزيد من الروابط مع هؤلاء الناس".

Let's welcome brother Kevin @MoTownPhenom to the deen of ALLAH.



TAKBIR! pic.twitter.com/3nThd0WqFo — Criterion (@Criter10n) January 8, 2023

وكتب كيفن لي على حسابه على "تويتر": "منذ أن أعلنت عن إسلامي، تواصلت مع الكثير من الناس لتقديم الدعم، أرى كل الرسائل والمكالمات التي أشعر معها بالحب".

وتابع: "لله دائما خطة، وأنا سعيد لأنني على الطريق الصحيح". (روسيا اليوم)