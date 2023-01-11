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رياضة

بعد إعلانه الاعتزال نهائيا.. منصب معروض على النجم غاريث بيل

Lebanon 24
11-01-2023 | 11:00
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أعلن النجم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد السابق ولوس أنجلوس الأميركي الحالي، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بعد مسيرة دامت لأكثر من 15 عاما.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية، أن الاتحاد الويلزي لكرة القدم عرض على بيل تولي منصب إداري مع منتخب ويلز في الفترة المقبلة، تكريما لمسيرته الحافلة مع منتخب بلاده.
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وقالت الصحيفة أن الاتحاد الويلزي يرغب في إبقاء النجم بيل مرتبطا بمنتخب بلاده الذي خرج من دور المجموعات ضمن منافسات مونديال "قطر 2022" بعد إعلان اعتزاله بشكل رسمي. 
 

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الويلزي عرض على بيل أن يكون سفير المنتخب الويلزي، فهذا الدور سيسمح له بقضاء بعض الوقت مع الفريق بشكل رسمي.
 

واستندت الصحيفة لتصريحات روب بيح، المدير الفني لمنتخب ويلز، الذي أكد بدوره على رغبته في استمرار بيل مع المنتخب الويلزي بصفة جديدة عقب تحدثه مع النجم الويلزي في هذا الأمر. (روسيا اليوم)
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