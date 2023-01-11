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رياضة

رونالدو يقوم بعادته "الخارقة" في تدريبات النصر (صورة)

Lebanon 24
11-01-2023 | 07:30
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نشر الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على "إنستغرام"، صورة لكريستيانو رونالدو خلال حصة تدريبية، وهو يرتقي عاليا بمسافة كبيرة عن زملائه، وكتب: "الأفضل يرتقي عاليا في النصر".



وعلقت شبكة "جلوبو" البرازيلية على هذه القفزة، وكتبت: "مع اقترابه من 38 عاما، أظهر المهاجم البرتغالي أنه في حالة جيدة".
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وتابعت: "بعد أسبوع من تقديمه، ما زال كريستيانو رونالدو ينتظر أول ظهور رسمي له في النصر، لكنه أظهر أن استعداداته البدنية رائعة".
وقالت عن قفزة رونالدو الخارقة: "رأس رونالدو كان في الهواء، وركبته في مستوى صدر زملائه الآخرين الذين كانت أقدامهم على الأرض".
يلذكر أن رونالدو سجل رقما قياسيا بقفزة "خارقة" لمسافة 2.93 متر مع فريقه السابق ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013. (روسيا اليوم)
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