Advertisement

رياضة

بعد تصريحاته ضد زيدان.. إيقاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

Lebanon 24
11-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1027820-638090527156928117.jpg
Doc-P-1027820-638090527156928117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية نقلا عن مصادر لم تسمها، إيقاف نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهام عمله، وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.

Advertisement
وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي، وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.
 
 
وقال لو جريت عن زيدان بعد تجديد عقد ديديه ديشامب مع منتخب فرنسا، في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو": "لا يهمني أين يذهب، يمكنه الذهاب لقيادة البرازيل، لن أجيب على هاتفي لو اتصل بي".


وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايي، رئيس الاتحاد الوطني، إلى الاستقالة من منصبه.

جاءت تعليقات باتريك أنطون بعد مرور يوم على اعتذار قدمه لو غرايي لزين الدين زيدان بسبب تصريحات عن مدرب ريال مدريد السابق أثارت غضب لاعبين وسياسيين وكذلك النادي الإسباني.


 وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حال مغادرة ديدييه ديشان منصبه، لكن تم تمديد عقد ديشان بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين، الشهر الماضي. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2023-01-11
08:00 | 2023-01-11
07:30 | 2023-01-11
05:56 | 2023-01-11
05:00 | 2023-01-11
02:00 | 2023-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website