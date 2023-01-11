بعد تصريحاته ضد زيدان.. إيقاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

أعلنت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية نقلا عن مصادر لم تسمها، إيقاف نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهام عمله، وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.



Advertisement وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي. وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.



وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي، وكذلك بسبب تصريحاته ضد زين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.







وقال لو جريت عن زيدان بعد تجديد عقد ديديه ديشامب مع منتخب فرنسا، في تصريحات لإذاعة "راديو مونت كارلو": "لا يهمني أين يذهب، يمكنه الذهاب لقيادة البرازيل، لن أجيب على هاتفي لو اتصل بي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايي، رئيس الاتحاد الوطني، إلى الاستقالة من منصبه.



جاءت تعليقات باتريك أنطون بعد مرور يوم على اعتذار قدمه لو غرايي لزين الدين زيدان بسبب تصريحات عن مدرب ريال مدريد السابق أثارت غضب لاعبين وسياسيين وكذلك النادي الإسباني.





وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حال مغادرة ديدييه ديشان منصبه، لكن تم تمديد عقد ديشان بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين، الشهر الماضي. (سكاي نيوز)