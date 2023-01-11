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رياضة

من أتليتيكو مدريد إلى تشلسي.. مغامرة كروية جديدة أمام فيلكس

Lebanon 24
11-01-2023 | 23:00
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أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرتغالي جواو فيلكس، من أتليتيكو مدريد، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيدفع نحو 10 ملايين يورو (10.75 مليون دولار) للحصول على خدمات اللاعب، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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وعانى جواو فيلكس، البالغ من العمر 23 عاما، هذا الموسم وشارك أساسيا 7 مرات فقط من أصل 16 مباراة، لعبها أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقال فيليكس لموقع نادي غرب لندن "تشلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل في مساعدته على تحقيق أهدافه. أنا متحمّس للعب في (ملعب) ستامفورد بريدج"، وفقا لفرانس برس.

بدوره، أشار أتلتيكو مدريد إلى أن "المهاجم البرتغالي الذي مدد عقده سنة إضافية مع نادينا سيخوض تحدياً احترافياً جديداً في البريميرليغ" وانه توصل "الى اتفاق مع تشلسي لاعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الحالي". (سكاي نيوز عربية)
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