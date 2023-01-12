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رياضة

مجلة عربية شهيرة تنشر إعلاناً لوظيفة متعلقة برونالدو.. ما شروط الحصول عليها؟

Lebanon 24
12-01-2023 | 02:00
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نشرت مجلة إماراتية شهيرة تختص بالأعمال إعلانا غير مسبوق، لتوظيف مراسل خاص في السعودية، لتغطية أخبار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل مؤخرا لنادي النصر السعودي.

ووقع رونالدو قبل أيام، عقدا مع النصر السعودي لمدة عامين ونصف العام، فيما يعتقد أنها واحدة من أكثر الصفقات المربحة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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وأعلنت مجلة "أريبيان بزنس" الإماراتية، عن فتحها باب توظيف صحفي لشغل منصب "مراسل رونالدو".

وكتبت المجلة على موقعها أنها ستعين "مراسل رونالدو" مكرس بدوام كامل في الرياض مع استكمال النجم العالمي انتقاله للنصر.

وأضافت "تبحث أريبيان بزنس عن مراسل رونالدو، والمتقدمون للوظيفة مدعوون للتقدم من دول المنطقة لوظيفة بدوام كامل في العاصمة السعودية الرياض".

وقال ماثيو أملوت مدير التحرير في "أريبيان بزنس": "يعد رونالدو أكبر نجم ويمثل أهم حدث في الكوكب، في الرياضة التي تمثل قطاعا قائما بذاته ولذلك فهي تستحق مراسلا مكرسا لرونالدو بالكامل، ويضع انتقال رونالدو إلى السعودية الرياضة العربية على المسرح العالمي بقوة، وسيلعب المتقدم الناجح للوظيفة مع أريبيان بزنس دورا محوريا في تقديم تغطية لائقة على هذه الظاهرة الحيوية التي تتكشف أمامنا". (روسيا اليوم)
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