رئيس "الفيفا" يخضع للتحقيق.. والسبب؟

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وقال هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس: "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا". خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، من قبل مدّعيين سويسريين عُيّنا لتولي التحقيق في اجتماعاته السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس.وقال هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس: "أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا".



وأضاف "رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة".



وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفتا "لوموند" الفرنسية و"سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بأن إنفانتينو خضع لاستجواب الثلاثاء في زيورخ، حيث مقر فيفا.



ويواجه إنفانتينو منذ 2020 إجراءات قضائية حيال "التحريض على سوء استخدام السلطة" و"انتهاك السرية الرسمية" و"عرقلة الإجراءات الجنائية". (سكاي نيوز)