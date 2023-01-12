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رياضة

لم تدخل الشباك.. حكم يحتسب هدفاً غريباً في إيطاليا (فيديو)

Lebanon 24
12-01-2023 | 01:30
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شعر فريق نويكاتارو المنافس بالدرجة السابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم، بالظلم بعدما احتسب الحكم هدفا غريباً ومثيرا للجدل ضدهم.
 
ففي مواجهة فريق كاستيلانا 1928، أرسل أحد لاعبي الأخير، تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عبر منطقة الجزاء تابعها زميل له في الشباك الخلفية للمرمى لتستقر خارج الملعب.
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وقد شوهد اللاعب الذي سدد الكرة في الشباك الجانبية للمرمى وهو يرفع يده متحسرا على تضييع الفرصة، لكن الحكم فاجأ الجميع بإعلانه أن الكرة دخلت الشباك وبالتالي احتساب الهدف لمصلحة كاستيلانا 1928. 

وبعد قرار الحكم، انطلق لاعبو كاستيلانا للاحتفال بهدف يعلمون أنه لم يسجل أصلا، بينما أحاط لاعبو فريق نويكاتارو بالحكم للتعبير عن احتجاجهم على "القرار الغريب". (روسيا اليوم)
 
 
 

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