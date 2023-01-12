المغرب يعلن تعذُّر مشاركته في "شان" الجزائر 2022

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس، تعذّر سفر منتخب "أسود الأطلس" إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين "الشان" في الموعد المحدد.



وفي بيان له، قال الاتحاد المغربي: "بعثة المنتخب لم تحصل على الترخيص لرحلتها من مطار سلا عبر الخطوط الملكية المغربية من الاتحاد الأفريقي".

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وجاء في البيان: "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي ستُجرى أطوارها بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقًا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بطائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغاربية".

وأضاف البيان: "كان المكتب الإداري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية".



وتابع: "كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ".



وقال إنه من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الأساس، اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الإجراءات التالية":





1- إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.



2- واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعًا إعداديًّا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا". وتابع: "كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ".وقال إنه من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الأساس، اتخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الإجراءات التالية":1- إشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.2- واصلت الجامعة تحضيراتها من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعًا إعداديًّا للنخبة الوطنية بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023 تخللته مباراتان وديتان أمام منتخب إثيوبيا".