هل يُدرّب رينارد بلجيكا؟

قال المدير الفني لمنتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، إنّ "الأنباء التي تشير إلى أنني قدمت طلبا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تماما".



وزعمت تقارير صحفية بلجيكية، أن رينارد تقدم بأوراق ترشحه لدى الاتحاد البلجيكي من أجل قيادة "الشياطين الحمر" خلفا للإسباني روبرتو مارتينيز الذي ترك منصبه عقب خروج بلجيكا من دور المجموعات لمونديال قطر. (روسيا اليوم)

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