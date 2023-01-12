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رياضة

هل تراجع مستوى "ريال مدريد"؟... هذا ما أعلنه أنشيلوتي

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:00
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‏اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بأن فريقه كان بعيدا عن مستواه أمام فالنسيا، لكن ذلك لم يمنعه من بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض.

وقال أنشيلوتي: لم تكن مشكلة جسدية لأن في الوقت الإضافي أدينا بشكل أفضل منهم، لسنا في قمة مستوانا لكنه أمر طبيعي.
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وأضاف: يوجد لاعبون بدأوا عددا قليلا من المباريات بعد المونديال، دفعنا بلاعبين بلغوا ذروة المشاركة مثل فيرلاند ميندي وداني كارفاخال.

وتابع: أردنا بلوغ النهائي وهذا ما حققناه، هي لحظة مختلفة عن العام الماضي لكني أعتقد أننا سنقاتل بقوة للفوز بكأس السوبر. (العربية)

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