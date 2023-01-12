هل يتمّ ترشيح بلاتيني لرئاسة اتحاد الكرة الفرنسي؟

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ذكرت تقارير صحافية أن ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد يخلف نويل لو غريت في رئاسة الاتحاد الفرنسي للعبة.وأشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن اتحاد الكرة الفرنسي يعمل على خطة مع بلاتيني.كما أوضحت محطة "آر إم سي سبورت" التلفزيونية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تساءل عما إذا كان بلاتيني لديه اهتمام بالمنصب. (العربية)