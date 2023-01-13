بداية كارثية لفيلكس مع تشلسي

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مر جواو فيلكس بليلة كارثية في مشاركته الأولى مع تشلسي بعد طرده في خسارة فريقه 2-1 أمام مضيفه فولهام في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليزيد الضغط على المدرب غراهام بوتر.فعلى غرار ما فعله الأوروغوياني داروين نونيز مع فريق ليفربول في بداية مشواره في الدوري الإنكليزي، عندما ارتكب خطأ أدى إلى طرده، يبدو أن هذا ما حصل أيضا مع البرتغالي جواو فيلكس بعد انتقاله إلى البريميرليغ.وبدا المهاجم البرتغالي في حالة جيدة بعد يوم من إكمال انتقاله على سبيل الإعارة إلى تشلسي قادما من أتليتيكو مدريد، لكنه حصل على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 58 بسبب تدخل عنيف على المدافع كيني تيتي عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.واستغل فولهام النقص العددي في صفوف منافسه عندما منحه المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، الذي شارك في ظل إيقاف المهاجم ألكسندر ميتروفيتش، التقدم بضربة رأس في الدقيقة 73.وكان ويليان وضع فريق المدرب ماركو سيلفا في المقدمة أمام فريقه السابق بتسديدة غيرت اتجاهها، لكن المدافع كاليدو كوليبالي أدرك التعادل لتشلسي من مدى قريب في بداية الشوط الثاني.وأهدر كاي هافرتس فرصة إدراك التعادل لتشلسي قرب النهاية إذ أنقذ بيرند لينو حارس فولهام محاولته ليحقق فريق المدرب سيلفا فوزه الأول على تشلسي في الدوري في 17 عاما.وقفز فولهام فوق ليفربول إلى المركز السادس وله 31 نقطة من 19 مباراة.ويحتل تشلسي، الذي تلقى الهزيمة الثامنة في الدوري هذا الموسم والثالثة على التوالي بجميع المسابقات، المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.وأبلغ بوتر شبكة بي.تي سبورت "بدأنا بشكل جيد، وأتيحت لنا فرصة للتسجيل لكن الأخطاء تسببت في هدف فولهام. رد فعلنا كان جيدا ثم جاء الطرد ليغير المباراة وجعلها أكثر صعوبة علينا.. كان يمكننا تفادي الهدف لكن هذا كلفنا الكثير".ووصف بوتر تدخل فيلكس على تيتي بأنه "عرقلة مهاجم".وكان تشلسي بدأ المباراة أمام فولهام بشكل جيد بقيادة فيلكس، حيث انطلق المهاجم البرتغالي في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى لويس هول لكن لينو أبعد تسديدته.وسدد فيلكس مرتين على المرمى لكن فولهام انتزع التقدم بعد هفوة من دفاع تشلسي، حيث فقد هول الكرة ليسددها ويليان وتصطدم في تريفور تشالوباه إلى داخل المرمى.وسيغيب فيلكس عن ثلاث مباريات في الدوري أمام كريستال بالاس وليفربول وفولهام.