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رياضة

ابن رونالدينيو يجري اختبارات مع فريق برشلونة للشباب

Lebanon 24
13-01-2023 | 05:00
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جواو منديز نجل رونالدينيو مهاجم البرازيل وبرشلونة السابق يجري اختبارات مع فريق برشلونة للشباب.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 17عاما، والذي أنهى عقده مع نادي كروزيرو البرازيلي، قد ينضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب في خطوة يشرف عليها شخصيا رئيس النادي جوان لابورتا.
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وقضى رونالدينيو، الذي يعمل الآن سفيرا للنادي، خمس سنوات في كامب نو كلاعب من 2003 إلى 2008.

وخاض أكثر من 200 مباراة مع برشلونة وسجل قرابة 100 هدف مما ساعدهم على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني. وكان ضمن المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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