برشلونة إلى نهائي كأس السوبر لملاقاة ريال مدريد

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تصدى حارس المرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لركلتين ترجيحيتين وقاد فريقه برشلونة إلى نهائي الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي الخميس على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، وضرب موعداً مع غريمه التقليدي ريال مدريد في موقعة "الكلاسيكو".ويدين برشلونة بتأهله إلى تير شتيغن الذي تعملق بين الخشبات الثلاث ووقف سداً منيعاً أمام هجمات بيتيس خلال المباراة، قبل أن يتصدى لركلتي خوانمي خيمينيس والبرتغالي وليام كارفاليو خلال سيناريو ركلات الترجيح.وسجل لبرشلونة الذي تقدم مرتين مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40) والبديل الشاب أنسو فاتي (93)، ولبيتيس الذي عادل مرتين صانع ألعابه الفرنسي نبيل فقير (77) وبديله لورنتسو مورون (101).وكان ريال وصل إلى المباراة النهائية بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء.ضغط برشلونة باكراً لتسجيل هدف السبق، واعتقد أنه نجح في مبتغاه بعد عرضية من البرازيلي رافينيا داخل المنطقة تابعها "على الطاير" بيدري وفشل الحارس التشيلي كلاوديو برافو في صدها، إلا أن حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" أشار إلى حالة تسلل على الممرر (23).وأنقذ الحارس تير شتيغن فريقه من هدف محقق بعدما أبعد رأسية المدافع الأرجنتيني جرمان بيتسيلا إثر ركنية نفذها الفرنسي نبيل فقير (31)، قبل أن يمرر بعد 4 دقائق البرازيلي لويز أنريكي من الجهة اليمنى كرة أرضية مرت من أمام بورخا إيغليسياس تحت ضغط المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو إلى رودري سانشيس ليبعدها من أمام الأخير القائد سيرخي روبرتو.