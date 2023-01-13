هل قدّم الهلال السعوديّ عرضاً لميسي؟

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تجري الأمور بشكل متسارع، بشأن رغبة الهلال السعودي باستقطاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال "الميركاتو" الشتوي الحالي.وقال مصدر داخل الهلال السعودي: "إدارة النادي قدمت عرضا رسميا لميسي، الذي ينتهي عقده مع باريس الصيف المقبل".وأضاف: "الهلال تلقى وعدا من وزارة الرياضة السعودية برفع عقوبة الإيقاف المفروضة على النادي، حال وافق ميسي على العرض المقدم له".وتابع: "إذا لم ينجح الهلال في حسم الصفقة هذا الشتاء، فلن يستسلم وسيعود لمحاولة التعاقد معه الصيف المقبل". (روسيا اليوم)