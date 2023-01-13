قبل قمة الرياض... ماذا يقول التاريخ عن مواجهات ميسي ورونالدو؟

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يتجدد اللقاء بين الأسطورتين، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الجديد، في مواجهة ودية ضمن فعاليات موسم الرياض، يوم 19 كانون الثاني الجاري.رونالدو انتقل إلى صفوف النصر في مفاجأة مدوية خلال كانون الثاني الجاري في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي، ليظن البعض أن مواجهاته مع ميسي على مستوى الأندية انتهت.وتنظم السعودية مواجهة ودية احتفالية بين باريس سان جيرمان وفريق مكون من نجوم الهلال والنصر، وعلى رأسهم رونالدو.وستكون المباراة المواجهة رقم 37 بين رونالدو وميسي بعد أن لعب الثنائي وجها لوجه في الكثير من البطولات مع أنديتهما السابقة، ومواجهتين وديتين مع منتخبات بلادهما.لعب رونالدو ضد ميسي 36 مباراة في كل البطولات، نصفها ضمن منافسات الدوري الإسباني.وشهدت المواجهات بين ميسي ورونالدو تفوقا للنجم الأرجنتيني الذي فاز 16 مرة مقابل 11 انتصار لرونالدو، بينما حضر التعادل 9 مرات.ويتفوق ميسي بشكل طفيف في سباق الأهداف مع رونالدو في المواجهات المباشرة بينهما، حيث سجل ليونيل 22 هدفا مقابل 21 للبرتغالي.ولم يلعب رونالدو ضد ميسي مباريات ودية مع الأندية من قبل، لكنهما لعبا مباراتين وديتين بين البرتغال والأرجنتين وفاز كل منهما في مباراة واحدة، كما سجل كل منهما في مرمى منتخب الآخر هدفا واحدا.وأكبر مسيرة انتصار للاعب ضد الآخر كانت في الدوري الإسباني، بفوز ميسي 10 مباريات مقابل 4 فقط لرونالدو، بينما حضر التعادل 4 مرات.والتفوق الوحيد لرونالدو على ميسي في عدد الانتصارات والأهداف كان في بطولة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب الثنائي 5 مباريات لم يسجل خلالها ميسي أهدافا، بينما سجل كريستيانو 5 أهداف.وبطولة واحدة شهدت تعادلا بين ميسي ورونالدو في الانتصارات، وهي دوري أبطال أوروبا، حيث تعادلا معا مرتين، وفاز ليونيل مرتين وكريستيانو مرتين، لكن الأرجنتيني سجل 3 أهداف مقابل هدفين للبرتغالي. (سكاي نيوز)