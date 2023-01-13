بعد 5 تجارب فاشلة... رونالدو يُقرّر الزواج! (صور)

أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكاس أنها قبلت الزواج من نجم الكرة البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة".

وبحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الثنائي أقدما على هذه الخطوة، بعد سبع سنوات من العلاقة العاطفية التي بدأت ببنهما في عام 2015.

Advertisement

ونشرت لوكاس صورتين على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيهما مع رونالدو، من أجل الإعلان عن هذه الخطوة. وعلّقت قائلة: " نعم..أقبل"، مع رمز الخاتم.



وأشارت الصحيفة أن النجم البرازيلي سبق وأن تعرض لعدة تجارب فاشلة من الزواج، حيث تعتبر لوكاس المرأة السادسة التي يرتبط بها.

وأنجب "الظاهرة" 4 أبناء من زيجاته السابقة، أكبرهم رونالد الذي رُزق به من زوجته الأولى ميلين دومينغيز، وهي لاعبة كرة قدم سابقة عُرفت باسم "رونالدينا". (سبوتنيك)