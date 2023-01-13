Advertisement

رياضة

بعد 5 تجارب فاشلة... رونالدو يُقرّر الزواج! (صور)

Lebanon 24
13-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1028399-638092142389049723.jpg
Doc-P-1028399-638092142389049723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكاس أنها قبلت الزواج من نجم الكرة البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة".
وبحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الثنائي أقدما على هذه الخطوة، بعد سبع سنوات من العلاقة العاطفية التي بدأت ببنهما في عام 2015.
Advertisement
ونشرت لوكاس صورتين على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيهما مع رونالدو، من أجل الإعلان عن هذه الخطوة. وعلّقت قائلة: " نعم..أقبل"، مع رمز الخاتم.

وأشارت الصحيفة أن النجم البرازيلي سبق وأن تعرض لعدة تجارب فاشلة من الزواج، حيث تعتبر لوكاس المرأة السادسة التي يرتبط بها.
وأنجب "الظاهرة" 4 أبناء من زيجاته السابقة، أكبرهم رونالد الذي رُزق به من زوجته الأولى ميلين دومينغيز، وهي لاعبة كرة قدم سابقة عُرفت باسم "رونالدينا". (سبوتنيك)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:33 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2023-01-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2023-01-14
02:00 | 2023-01-14
16:00 | 2023-01-13
14:00 | 2023-01-13
11:00 | 2023-01-13
10:08 | 2023-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website