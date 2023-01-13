مواجهة محتملة للأهلي أمام ريال مدريد.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية 2022

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى تحتضنها دولة المغرب من 1 حتى 11 شباط 2023 المقبل، عن مواجهات نارية.



وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم للأندية:

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الأهلي × أوكلاند سيتي (الدور الأول)



سياتل × الفائز من الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي)



الوداد المغربي × الهلال السعودي (ربع النهائي) الأهلي × أوكلاند سيتي (الدور الأول)سياتل × الفائز من الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي)الوداد المغربي × الهلال السعودي (ربع النهائي)



نصف النهائي



فلامنغو ×الفائز من الوداد والهلال



ريال مدريد × الفائز من سياتل و(الأهلي وأوكلاند)

وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأميركي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينغو البرازيلي (أميركا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).