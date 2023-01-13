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رياضة

مواجهة محتملة للأهلي أمام ريال مدريد.. تعرف على قرعة كأس العالم للأندية 2022

Lebanon 24
13-01-2023 | 08:00
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أسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2023، التى تحتضنها دولة المغرب من 1 حتى 11 شباط 2023 المقبل، عن مواجهات نارية.
 
 

وفيما يلي نتائج قرعة كأس العالم للأندية:
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الأهلي × أوكلاند سيتي (الدور الأول)

سياتل × الفائز من الأهلي وأوكلاند (ربع النهائي)

الوداد المغربي × الهلال السعودي (ربع النهائي)

نصف النهائي
 
فلامنغو ×الفائز من الوداد والهلال

ريال مدريد × الفائز من سياتل و(الأهلي وأوكلاند)
 
وتستعد 3 أندية عربية للمشاركة في النسخة رقم 18 من بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، ويشارك في البطولة 7 أندية هي الوداد البيضاوي المغربي (المضيف) - الأهلي ممثل أفريقيا - الهلال السعودي ممثل آسيا - سيتال الأميركي (الكونكاف) - أوكلاند سيتي النيوزيلندي (أوقيانوسيا) - فلامينغو البرازيلي (أميركا الجنوبية) - ريال مدريد (أوروبا).

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لكأس العالم للأندية التي بدأت عام 2000 شارك 67 فريقا في البطولة، وصاحب أعلى نسبة مشاركة أوكلاند سيتي برصيد 10 مرات، ويأتي خلفه الأهلي بواقع 8 مرات، وريال مدريد 7 مشاركات. (يلا كوورة)
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