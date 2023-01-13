كم كلّف طرد جواو فيلكس تشلسي؟

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من المقرر أن يكلف طرد البرتغالي جواو فيلكس بعد نيله البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف ضد لاعب فولهام أثناء مباراة فريقه الجديد تشلسي أمام ضيفه حوالي 2.1 مليون جنيه إسترليني، أو 2.56 مليون دولار. (سكاي نيوز)