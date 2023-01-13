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رياضة
كم كلّف طرد جواو فيلكس تشلسي؟
Lebanon 24
13-01-2023
|
08:57
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من المقرر أن يكلف طرد البرتغالي جواو فيلكس بعد نيله البطاقة الحمراء إثر تدخل عنيف ضد لاعب فولهام أثناء مباراة فريقه الجديد تشلسي أمام ضيفه حوالي 2.1 مليون جنيه إسترليني، أو 2.56 مليون دولار. (سكاي نيوز)
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