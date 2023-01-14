مانشستر يتعاقد مع بديل رونالدو

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أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي تعاقده مع المهاجم الهولندي فاوت فيجورست على سبيل الإعارة من نادي بيرنلي.وقال مانشستر في بيان رسمي، يوم الجمعة: "يسرنا الإعلان عن ضم اللاعب فوت فيجورست من فريق بيرنلي على سبيل الإعارة حتى يونيو من العام الحالي".وكان الفريق الذي يقوده المدرب الهولندي إيريك تن هاج في حاجة عاجلة إلى مهاجم جديد لتعويض رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي فسخ عقده مع النادي في تشرين الثاني الماضي.