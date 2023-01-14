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رياضة

مانشستر يتعاقد مع بديل رونالدو

Lebanon 24
14-01-2023 | 02:00
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أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي تعاقده مع المهاجم الهولندي فاوت فيجورست على سبيل الإعارة من نادي بيرنلي.

وقال مانشستر في بيان رسمي، يوم الجمعة: "يسرنا الإعلان عن ضم اللاعب فوت فيجورست من فريق بيرنلي على سبيل الإعارة حتى يونيو من العام الحالي".
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وكان الفريق الذي يقوده المدرب الهولندي إيريك تن هاج في حاجة عاجلة إلى مهاجم جديد لتعويض رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي فسخ عقده مع النادي في تشرين الثاني الماضي.
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