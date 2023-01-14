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رياضة

مونديال اليد.. مصر تفوز على كرواتيا

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:00
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حقق منتخب مصر أول فوز عربي في بطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها السويد وبولندا، الجمعة، حيث سحق نظيره الكرواتي بنتيجة 31-22 في الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

والفوز هو الأول لمصر على كرواتيا في كرة اليد منذ 28 عاما.
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وكان المنتخب المصري قد أنهى الشوط الأول متفوقا بفارق 4 أهداف، ثم نجح في توسيع الفارق إلى 9 بنهاية المباراة، التي اختير علي زين أفضل لاعبيها.

وفي المجموعة ذاتها خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الأميركي 27-28.

وفي مواجهة عربية خالصة، تعادل منتخبا تونس والبحرين بـ27 هدفا لكل منهما في المجموعة الثامنة، بعد أن أنهى المنتخب البحريني الشوط الأول متقدما بفارق هدف.

وفي المجموعة الخامسة، خسر منتخب الجزائر أمام نظيره الصربي 27-36، بيمكا خسرت قطر أمام ألمانيا 27-31.
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