Advertisement

رياضة

بعد الهلال.. فريق سعودي جديد يجهز عرضا فلكيا لضم ميسي

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1028597-638092747625427452.png
Doc-P-1028597-638092747625427452.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبح الدوري السعودي عامل جذب للنجوم الكبار من الدوريات الكبرى وبالأخص بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر، ويبدو أن صفقة البرتغالي ستكون شرارة للعديد من الصفقات الضخمة مستقبلا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها، عن دخول نادي الاتحاد السعودي في منافسة مع مواطنه الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
Advertisement
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد والهلال طلبا من الحكومة السعودية الحصول على دعم من أجل تمويل صفقة ميسي، حيث يستعد الفريقان لدفع راتب قدره 350 مليون يورو في الموسم من أجل إقناع "البرغوث" بالقدوم إلى الدوري السعودي.

وهذا العرض سيفوق العرض الذي قدمه النصر لرونالدو والبالغ 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة وارتبطت بالانضمام إلى أندية الدوري السعودي أمثال لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، وإيسكو، ومسعود أوزيل، كما يتداول اسم المدرب الإسباني الشهير لويس إنريكي بقوة للإشراف على أحد الأندية السعودية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-14
14:00 | 2023-01-14
11:19 | 2023-01-14
11:00 | 2023-01-14
05:00 | 2023-01-14
02:00 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website