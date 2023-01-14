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رياضة

برايتون يستبعد تروسار من مواجهة ليفربول.. ما السبب؟

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:00
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من المقرر أن يغيب مهاجم برايتون، لياندرو تروسار، لأسباب تأديبية عن مباراة فريقه ضد ليفربول اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني لنادي برايتون، روبرتو دي زيربي، إن تروسار غادر حصة تدريبية الأسبوع الماضي دون إذن بعد إبلاغه بأنه لن يبدأ مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ميدلسبره السبت الماضي.
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وأضاف "لياندرو ليس في قائمة اللاعبين لمباراة ليفربول. لقد غادر الحصة (التدريبية) دون أن يقول لي أي شيء. وهذا ليس جيدا. تحدثت إليه وشرحت هذا الموقف، هذا السلوك الذي لا أحبه".

كما قال دي زيربي إنه منفتح على المصالحة مع تروسار، أحد أفضل لاعبي برايتون.

وهناك تقارير تتحدث عن رحيل تروسار عن برايتون خلال نافذة الانتقالات الشتوية الحالية. (روسيا اليوم) 
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