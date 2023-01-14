"الأنصار" يفوزُ على البرج ويحتفظ بصدارة بطولة كرة القدم

Advertisement

جدّد نادي الأنصار المتصدر فوزه على البرج الخامس 2 - 0، وذلك في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثانية ذهاباً من الدورة السداسية لمجموعة الصدارة من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، فاز النجمة على مضيفه الشباب الغازية صاحب المركز السادس 1 - 0.