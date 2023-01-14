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رياضة

"الأنصار" يفوزُ على البرج ويحتفظ بصدارة بطولة كرة القدم

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:19
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جدّد نادي الأنصار المتصدر فوزه على البرج الخامس 2 - 0، وذلك في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثانية ذهاباً من الدورة السداسية لمجموعة الصدارة من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم. 
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وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في بلدة انصار الجنوبية، فاز النجمة على مضيفه الشباب الغازية صاحب المركز السادس 1 - 0. 
وهذا الفوز الأول للنجمة في "السداسية"، والتعثر الثاني تواليا للشباب الغازية بعد سقوطه أمام الانصار الأسبوع الماضي برباعية نظيفة.
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